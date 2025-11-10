Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 61

Kazim humilla a Ferit y le demuestra que Seyran ya no lo quiere: "Mi hija solo quiere ser feliz"

El patriarca de los Sanli ha sido muy duro con Ferit, demostrándole que Seyran ya no lo necesita y lo ha echado de su casa.

Kazim

Ferit ha llegado a la casa de los Sanli convencido de que Kazim está detrás de la fría actitud de Seyran. El joven Korhan, al borde de la locura, ha exigido a su todavía suegro que confiese: "Me estoy volviendo loco. Debes saber que mi cerebro está reducido a cenizas. Dime qué está pasando". Además, se niega a divorciarse, convencido de que todavía se quieren.

Por su parte, Kazim ha sido más duro que nunca. Le ha recordado a Ferit que su familia y él mismo le han hecho mucho daño a Seyran, preguntándole con ira: "¿Quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Eres un profeta?" Para él, es obvio que Seyran no quiere volver con a su lado.

Luego, el patriarca ha humillado a Ferit al obligar a Seyran a responder a sus preguntas delante de él, demostrándole que ella ya no lo necesita y lo ha echado de su casa. ¿Cómo descubrirá el joven que su todavía esposa está mintiendo para protegerlo?

