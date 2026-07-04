Muy pronto, gran estreno
El trato que cambiará la vida de Serhat y Zeynep para siempre en El secreto
La vida de Zeynep y la de Serhat no tienen nada que ver. Ella trabaja con su madre en una floristería y siempre está dispuesta a ayudar a quien lo necesita. Él es uno de los empresarios más importantes de la ciudad y vive rodeado de privilegios junto a su familia.
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¿Se puede levantar una familia ejemplar sobre una mentira? Serhat creía tener la vida perfecta, pero todo su mundo se desmorona al descubrir el mayor secreto de su esposa Berrak: una hija de seis años nacida de una infidelidad.
Para colmo de males, antes de poder pedir explicaciones, Berrak sufre un terrible accidente y queda en coma en el hospital. Es en ese momento cuando Zeynep, una humilde y valiente florista del barrio, aparece en las puertas de la mansión de los Tecer con la pequeña Kader de la mano, huyendo de los tutores que maltrataban a la niña.
El encuentro entre ambos cambiará sus vidas para siempre. Serhat está herido y se niega a hacerse cargo de la pequeña, pero necesita ocultar la verdad a toda costa para salvar el honor de su imperio. Por su parte, Zeynep está desesperada por rescatar a la niña del orfanato y, además, necesita dinero urgentemente para saldar una deuda económica muy grave de su hermana, Ebru.
Sin más opciones, ambos firman un pacto: Zeynep se instalará en la mansión como la nueva niñera, pero con la condición de hacer pasar a la pequeña Kader por su hermana pequeña. A partir de ahí, la convivencia se convertirá en un campo de minas debido a Cihan, el ambicioso hermano de Serhat, y el desprecio de Sevim, la estricta matriarca de la familia, obligando a los protagonistas a entenderse en mitad de todo esto.
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