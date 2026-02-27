Seren, una mujer con carácter que se creció ante las adversidades

Seren nos ha regalado grandes momentos desde que empezó Renacer. Su personaje ha evolucionado a base de golpes y aprendizajes y ha conseguido ganarse el cariño de toda la audiencia.

Sin embargo, cuando la conocimos, no entendíamos su actitud déspota y prepotente y gracias al paso de los capítulos descubrimos de dónde venía esa imagen de mujer dura que siempre intentaba transmitir.

Su complicado comienzo con Bahar

Seren fue una de las personas que peor trató a Bahar cuando llegó al hospital. No pensaba que estuviese capacitada para el puesto y le hablaba con aires de superioridad. Eso provocó más de una crisis con Uras, ya que no tenía ni idea de que fuese su madre.

Por suerte, después de descubrir la humildad de Bahar y su tacto con los pacientes, se disculpó con ellas y eso fue el inicio de una bonita amistad. Con el tiempo, la madre de Uras la trató como a una hija más.

Con quién Seren siempre había tenido una relación complicada había sido con su madre, Efsun, que se interpuso en más de una ocasión en su vida privada y, especialmente, en su relación con Uras.

Cuando a Efsun le detectaron una enfermedad incurable, intentó ocultárselo a su hija para protegerla, pero la verdad acabó saliendo a la luz. Por suerte, la madre de Seren se recuperó en el extranjero, pero no volvió a Turquía para volver a vivir con su hija y sus nietos.

Sus altibajos con Uras

Seren y Uras tuvieron un inicio de relación complicada porque a ella especialmente le costó abrirse con él. Sus traumas familiares le habían hecho volverse una mujer dura, pero el hijo de Bahar derritió su corazoncito.

A pesar de los múltiples problemas a los que tuvieron que enfrentarse y a quedarse embarazada de mellizos sin desearlo previamente, la pareja siguió adelante y se casaron en una peculiar boda oficiada por Ferdi.

A pesar de la alegría que los niños trajeron a su casa, el matrimonio se rompió después de que Uras le pusiese los cuernos a Seren con Maral. La hija de Efsun sufrió un terrible accidente al descubrir la infidelidad que casi le cuesta la vida.

A pesar de querer a su hijo, Bahar apoyó a Seren en esta última crisis de pareja y ella logró dejar el rencor hacia Uras a un lado por el bien de sus hijos. Al final, que su familia se mantuviese fuerte y unida era lo más importante.