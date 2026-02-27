Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Fuerza y temperamento

Seren, una mujer con carácter que se creció ante las adversidades

La hija de Efsun nos ha regalado grandes momentos en Renacer y nos ha hecho reflexionar sobre temas importantes.

Seren

Seren.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Seren nos ha regalado grandes momentos desde que empezó Renacer. Su personaje ha evolucionado a base de golpes y aprendizajes y ha conseguido ganarse el cariño de toda la audiencia.

Sin embargo, cuando la conocimos, no entendíamos su actitud déspota y prepotente y gracias al paso de los capítulos descubrimos de dónde venía esa imagen de mujer dura que siempre intentaba transmitir.

Su complicado comienzo con Bahar

Seren fue una de las personas que peor trató a Bahar cuando llegó al hospital. No pensaba que estuviese capacitada para el puesto y le hablaba con aires de superioridad. Eso provocó más de una crisis con Uras, ya que no tenía ni idea de que fuese su madre.

Por suerte, después de descubrir la humildad de Bahar y su tacto con los pacientes, se disculpó con ellas y eso fue el inicio de una bonita amistad. Con el tiempo, la madre de Uras la trató como a una hija más.

¿Borrón y cuenta nueva? Seren se disculpa con Bahar por cómo la ha tratado desde que llegó al hospital

Con quién Seren siempre había tenido una relación complicada había sido con su madre, Efsun, que se interpuso en más de una ocasión en su vida privada y, especialmente, en su relación con Uras.

Cuando a Efsun le detectaron una enfermedad incurable, intentó ocultárselo a su hija para protegerla, pero la verdad acabó saliendo a la luz. Por suerte, la madre de Seren se recuperó en el extranjero, pero no volvió a Turquía para volver a vivir con su hija y sus nietos.

Seren recibe la carta de Efsun con la mejor noticia: ¡su enfermedad ha remitido!

Sus altibajos con Uras

Seren y Uras tuvieron un inicio de relación complicada porque a ella especialmente le costó abrirse con él. Sus traumas familiares le habían hecho volverse una mujer dura, pero el hijo de Bahar derritió su corazoncito.

A pesar de los múltiples problemas a los que tuvieron que enfrentarse y a quedarse embarazada de mellizos sin desearlo previamente, la pareja siguió adelante y se casaron en una peculiar boda oficiada por Ferdi.

A pesar de la alegría que los niños trajeron a su casa, el matrimonio se rompió después de que Uras le pusiese los cuernos a Seren con Maral. La hija de Efsun sufrió un terrible accidente al descubrir la infidelidad que casi le cuesta la vida.

Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras en los próximos capítulos de Renacer

A pesar de querer a su hijo, Bahar apoyó a Seren en esta última crisis de pareja y ella logró dejar el rencor hacia Uras a un lado por el bien de sus hijos. Al final, que su familia se mantuviese fuerte y unida era lo más importante.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Seren

Seren, una mujer con carácter que se creció ante las adversidades

¿Volverá Seyran a la vida de Ferit?

El destino mueve ficha: ¿están Ferit y Seyran condenados a entenderse?

Perdiendo el juicio, la nueva serie para el prime time de Antena 3, completa su reparto e inicia su rodaje

Perdiendo el juicio llega líder y es la serie nacional más vista de la noche

Sueños de libertad arrasa en febrero y se consolida como la serie más vista de la televisión
Audiencias

Sueños de libertad arrasa en febrero y se consolida como la serie más vista de la televisión

El fenómeno de En tierra lejana y el adiós histórico de Renacer lideran el prime time
Audiencias

El fenómeno de En tierra lejana y el adiós histórico de Renacer lideran el prime time

Bahar
Final

Las tres verdades de Bahar que resumen su emocionante Renacer

Se cierra su historia dejándonos un legado de valentía y tres lecciones de vida que todas deberíamos recordar siempre para no volver a olvidarnos de quiénes somos.

¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida
Una nueva vida

¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida

¿Es Sinan su futuro o solo el escudo para no admitir que sigue encadenada a Ferit?

Rodolfo Sancho, en Entre Tierras 2

Descubre el tráiler de la segunda temporada de Entre tierras: "Ojalá no hubierais aparecido nunca"

vlcsnap-2026-02-19-14h12m57s831

¿Quién es realmente Alya?: Cihan aprovecha la inocencia de su sobrino para descubrir el pasado de su cuñada

Nevra

Nevra, la villana que reconoció sus errores y conoció la bondad gracias a Bahar

Publicidad