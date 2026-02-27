Antena3
Sueños de libertad arrasa en febrero y se consolida como la serie más vista de la televisión

La ficción de Antena 3 celebra su segundo aniversario con su mejor cuota mensual histórica y su 2º mes más visto tras el del estreno.

Sueños de libertad arrasa en febrero y se consolida como la serie más vista de la televisión

Publicado:

Sueños de libertad continúa imparable en Antena 3. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón celebra 2 años como la serie más vista de la TV (14,6% y +1,3 M) con su mejor cuota mensual histórica y su 2º mes más visto tras el del estreno.

Registra también su mejor semana histórica (14,8%) y su máximo histórico diario (1.549.000 y 15,8%, el día 5). Logra la mayor ventaja de la historia con su rival privado, +6,6 puntos, y a +3,8 puntos de la cadena pública.

Antena 3 continúa en febrero arrasando en audiencias. La cadena revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando 19 meses consecutivos como cadena más vista. Con un 13,1% de cuota, crece por segundo mes consecutivo y logra mejorar respecto a febrero del pasado año gracias a la fortaleza y estabilidad de su programación. Así, sigue imbatible. Antena 3 logra la mayor ventaja en 30 años en un mes de febrero sobre su competidor privado (+4,3 puntos), desde 1996, y amplía su ventaja sobre la siguiente opción (+0,9 puntos). Otro mes más, sus contenidos triunfan de la mañana a la noche, consiguiendo nuevamente los informativos, los programas y las series más vistos de la televisión.

En febrero, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento:‘El Hormiguero’, ‘Pasapalabra’ y ‘La ruleta de la suerte’ continúan en el top 3 siendo líderes imbatibles. Además, este mes ‘Pasapalabra’ entrega su mayor bote de la historia a Rosa logrando la emisión más vista de febrero tras sumar su audiencia en diferido con un total de 3.933.000 espectadores. En cuanto a las apuestas de Prime Time, al liderazgo de 'El Desafío', se suma el de ‘El Capitán en Japón’ y ‘Atrapa un millón’ en las noches de miércoles y sábados, respectivamente.

En informativos, Antena 3 Noticias continúa en datos extraordinarios y logra 74 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias sobre sus competidores. La oferta informativa de la cadena registra su mejor febrero en cuatro años (desde 2022) y continúa con las ediciones más vistas de la televisión. Además, ‘Espejo Público’ mantiene su gran tendencia desde el inicio de año y vuelve a ser líder entre privadas.

En Prime Time, Antena 3 lidera con sus dos nuevas apuestas, las más vistas del horario estelar este mes: ‘Perdiendo el juicio’ debuta como la serie nacional más vista de la noche y ‘En tierra lejana’ se alza como el nuevo fenómeno global, batiendo récord tras récord y convirtiéndose en la opción líder en todos sus días de emisión.

