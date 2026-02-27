Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias

Perdiendo el juicio llega líder y es la serie nacional más vista de la noche

La serie anota un 11,9% de cuota y 1 millón de espectadores, firma el mejor estreno de ficción de la temporada, creciendo hasta máximo en su última emisión (12,1%).

Perdiendo el juicio, la nueva serie para el prime time de Antena 3, completa su reparto e inicia su rodaje

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Perdiendo el juicio ha irrumpido con fuerza en el Prime Time de Antena 3. La serie se estrena como líder, con una media del 11,9% de share y 1 millón de espectadores, situándose como la ficción nacional más vista del Prime Time.

Su debut marcó un 12% de cuota, convirtiéndose en el mejor estreno de una serie esta temporada en las cadenas privadas, un dato que confirma la sólida acogida por parte de la audiencia desde su primera emisión.

Además, la ficción ha mostrado una evolución ascendente, creciendo hasta alcanzar un 12,1% en su última emisión, su mejor resultado hasta la fecha, reforzando así su posición en la franja estelar.

Con estos resultados, Perdiendo el juicio se consolida como una de las grandes apuestas de ficción de la temporada y como una nueva referencia del Prime Time en Antena 3.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Perdiendo el juicio, la nueva serie para el prime time de Antena 3, completa su reparto e inicia su rodaje

Perdiendo el juicio llega líder y es la serie nacional más vista de la noche

Sueños de libertad arrasa en febrero y se consolida como la serie más vista de la televisión

Sueños de libertad arrasa en febrero y se consolida como la serie más vista de la televisión

El fenómeno de En tierra lejana y el adiós histórico de Renacer lideran el prime time

El fenómeno de En tierra lejana y el adiós histórico de Renacer lideran el prime time

Bahar
Final

Las tres verdades de Bahar que resumen su emocionante Renacer

¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida
Una nueva vida

¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida

Rodolfo Sancho, en Entre Tierras 2
15 de marzo en atresplayer

Descubre el tráiler de la segunda temporada de Entre tierras: "Ojalá no hubierais aparecido nunca"

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. Estreno el 15 de marzo en atresplayer.

vlcsnap-2026-02-19-14h12m57s831
En tierra lejana

¿Quién es realmente Alya?: Cihan aprovecha la inocencia de su sobrino para descubrir el pasado de su cuñada

Mientras el pequeño Cihan Deniz sufre pensando que su madre se ha olvidado de él, su tío se encarga de mimarlo y prometerle que todo saldrá bien.

Nevra

Nevra, la villana que reconoció sus errores y conoció la bondad gracias a Bahar

El momento que lo cambia todo: “Creemos que ese puede ser el arma del crimen”

El momento que lo cambia todo: “Creemos que ese puede ser el arma del crimen”

Bosco y Barbie más cerca que nunca… ¡así aprovechan el tiempo!

Bosco y Barbie más cerca que nunca… ¡así aprovechan el tiempo!

Publicidad