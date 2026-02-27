Perdiendo el juicio llega líder y es la serie nacional más vista de la noche

Perdiendo el juicio ha irrumpido con fuerza en el Prime Time de Antena 3. La serie se estrena como líder, con una media del 11,9% de share y 1 millón de espectadores, situándose como la ficción nacional más vista del Prime Time.

Su debut marcó un 12% de cuota, convirtiéndose en el mejor estreno de una serie esta temporada en las cadenas privadas, un dato que confirma la sólida acogida por parte de la audiencia desde su primera emisión.

Además, la ficción ha mostrado una evolución ascendente, creciendo hasta alcanzar un 12,1% en su última emisión, su mejor resultado hasta la fecha, reforzando así su posición en la franja estelar.

Con estos resultados, Perdiendo el juicio se consolida como una de las grandes apuestas de ficción de la temporada y como una nueva referencia del Prime Time en Antena 3.