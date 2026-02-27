Beatriz se acerca a Begoña… ¡y un ladrón le roba el bolso!

Beatriz no piensa marcharse de Toledohasta que no consiga sacarle a Gabriel todo lo que considera que le debe. Sabe que amenazándolo con el documento que certifica que se casaron en México, puede tenerlo comiendo de su mano.

Beatriz aprovecha que Begoña pasea sola a su bebé para acercarse a ella. Un simple piropo hacia la criatura le ayuda a entablar conversación con ella, aunque, a los pocos segundos, un ladrón le da un tirón y le roba el bolso.

Beatriz cae al suelo y Begoña no duda en ayudarla. La enfermera nota que el ladrón podría haberle hecho daño en el hombro y le ofrece a la mujer que acaba de conocer que la acompañe a su casa para poder verla bien.

La primera mujer de Gabriel exagera su molestia y se aguanta la sonrisa al ver que este inoportuno accidente le va a acercar a Begoña mucho más de lo que se imaginaba. ¿Descubrirá la enfermera quién es realmente esta mujer?