Aumenta el tonteo entre Paula y Tasio en sus clandestinas clases de ajedrez: “El rey está acorralado”

A pesar de las advertencias de Manuela, la joven no quiere renunciar a pasar momentos a solas con el hijo de Damián.

Tasio y Paula se han dado cuenta de que se sienten muy a gusto compartiendo conversaciones y momentos juntos, por eso, a pesar de las advertencias de Manuela, han decidido tratarse de una manera más cercana cuando nadie los ve.

Paula le ha confesado al hijo de Damián que el ajedrez se le da muy bien y por eso ha comenzado a darle clases en sus ratos libres. La joven le explica que aprendió en la anterior casa que servía, en la que también se sentía muy a gusto.

Tasio está impresionado con los conocimientos de Paula y no puede evitar sonreír al escuchar la historia que le cuenta. Además, bromea con ella cada vez que tiene ocasión: “¿Sabes que yo también te puedo despedir?”.

Justo cuando Paula sentencia la partida, Manuela entra en el despacho y los dos se ven obligados a disimular. ¿Se habrá dado cuenta la gobernanta de lo que ocurre entre ellos? ¿Acabará rindiéndose Tasio a los encantos de Paula?

