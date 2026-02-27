Antena3
Valentina y Andrés acercan posturas tras su desencuentro: “Todos tenemos un mal día”

Los dos se disculpan por sus respectivas actitudes y parece que cada día se entienden mejor.

Valentina recurrió a Andrés para pedirle que interfiriera para que readmitieran a Merche tras ser despedida injustamente. Como le parecía un hombre justo y razonable, la amiga de Cloe pensaba que podía ayudarle.

Sin embargo, después de que Andrés le dijera que no podía hacer nada por su compañera, Valentina se molestó y se volvió más arisca con él. Por suerte, gracias a Cloe, Merche ha sido readmitida.

Valentina y Andrés vuelven a coincidir para intentar buscar una solución a un problema logístico y el De la Reina aprovecha para disculparse por haber sido tan transigente el otro día. “Yo también saqué los pies fuera del texto”, reconoce Valentina.

“Todos tenemos un mal día y ese día no fue bueno para ninguno de los dos”, puntualiza Andrés. Los dos consiguen resolver sus rencillas y parece sentirse cada vez más cómodos trabajando juntos. ¿Acabará surgiendo algo entre ellos?

Capítulo 508

Valentina y Andrés acercan posturas tras su desencuentro: "Todos tenemos un mal día"
Capítulo 508

Valentina y Andrés acercan posturas tras su desencuentro: "Todos tenemos un mal día"

