El fenómeno de En tierra lejana y el adiós histórico de Renacer lideran el prime time

Febrero se cierra con cifras récord para las series de Antena 3. El gran estreno de la serie turca En tierra lejana y el final de Renacer han marcado un mes sobresaliente.

Las series que más nos gustan han arrasado en audiencia. La gran sorpresa de la temporada tiene nombre propio: En tierra lejana. La serie ha aterrizado como un auténtico vendaval, convirtiéndose en el nuevo fenómeno internacional de la televisión. Con una media del 12% y más de un millón de espectadores, lidera en todas sus emisiones y bate récord tras récord cada semana. ¡Nadie quiere perderse qué pasa en Mardin!

También Renacer ha dicho adiós por la puerta grande, despidiéndose como líder absoluta y marcando un récord histórico del 17,2% en su capítulo final. Por su parte, Una nueva vida sigue demostrando su fortaleza y este mes ha logrado su máximo registro diario hasta la fecha, alcanzando un impresionante 12,6% de cuota.

El éxito de la ficción no se limita a la noche. En la franja de tarde, Sueños de libertad ha celebrado su segundo aniversario reafirmándose como la serie más vista de la televisión. La producción ha batido su propio récord histórico al alcanzar un 14,6% de cuota, manteniendo una distancia abismal con sus competidores.

Antena 3 vuelve a ser la cadena favorita de los españoles y ya van 19 meses seguidos siendo los primeros. Con un 13,1%, la cadena crece y consigue la mayor ventaja contra su rival en los últimos 30 años.

