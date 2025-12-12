Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

Al verse solo y sin dinero, Nando se vio obligado a aliarse con Saúl al salir de la cárcel. Ellos hicieron buenas migas al compartir celda y ahora disfrutan de ciertos privilegios al chantajear a Octavio.

Hace unas semanas, Nando intentó acercarse a su hijo cuando vio a Patricia paseando con él, pero ésta le dejó claro que si se volvía a acercar a ellos llamaría a la policía. Aun así, el amigo de Saúl ha ignorado sus amenazas.

Nando se ha presentado en la puerta de la mansión de los Oramas para intimidar a Julia y lo ha conseguido. La joven ha entrado en pánico al verlo y ha alertado a todos los que se encontraban en ese momento en la mansión.

David no ha dudado en correr al portal para poner a Nando en su sitio, pero cuando ha llegado, el expresidiario ya se había ido. ¿Cuál será su intención? ¿Recuperar a su hijo o poner nerviosa a Julia?