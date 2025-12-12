Antena3
Mejores momentos | Capítulo 49

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

El expresidiario se ha presentado en la puerta de la mansión de los Oramas y ha observado a su exnovia con una mirada desafiante.

Al verse solo y sin dinero, Nando se vio obligado a aliarse con Saúl al salir de la cárcel. Ellos hicieron buenas migas al compartir celda y ahora disfrutan de ciertos privilegios al chantajear a Octavio.

Hace unas semanas, Nando intentó acercarse a su hijo cuando vio a Patricia paseando con él, pero ésta le dejó claro que si se volvía a acercar a ellos llamaría a la policía. Aun así, el amigo de Saúl ha ignorado sus amenazas.

Nando se ha presentado en la puerta de la mansión de los Oramas para intimidar a Julia y lo ha conseguido. La joven ha entrado en pánico al verlo y ha alertado a todos los que se encontraban en ese momento en la mansión.

David no ha dudado en correr al portal para poner a Nando en su sitio, pero cuando ha llegado, el expresidiario ya se había ido. ¿Cuál será su intención? ¿Recuperar a su hijo o poner nerviosa a Julia?

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas

Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos
Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe
Cloe le ha confesado a la empresaria que su familia no ha entendido nunca su forma de amar a mujeres y hombres indistintamente.

Delia se posiciona del lado de Gabriel y miente ante los De la Reina: “No fui una buena madre”
La mujer decide proteger a su hijo y se pone de su lado frente a su familia.

Cloe se sincera con Marta: “Mi familia no ha entendido nunca que quisiera ser libre”

Cristina recibe una impactante noticia: Beltrán, su exnovio, ha muerto

David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación

