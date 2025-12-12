Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?

Carmen le tiene mucho cariño a David porque lo ha visto crecer, pero también a Julia, ya que, a pesar de conocerla desde hace menos tiempo, se ha dado cuenta de que es buena chica y tiene un corazón noble.

Precisamente por eso, Carmen ha organizado una encerrona para provocar que David y Julia cenen juntos. Ella es consciente de que los sentimientos siguen vivos entre ellos y quiere que se abran y aclaren las cosas.

“Yo nunca quise hacerte daño. Si colaboré con Patricia para hacer pasar mi hijo como tuyo fui por lo maravilloso que vi que eras como esposo con ella”, le explica Julia a David durante la cena.

El hijo de Octavio le aclara que, aunque le hizo mucho daño, ya no le guarda rencor. “Doy gracias porque aparecieras en mi vida y la pusieras patas arriba”, le espeta. ¿Será este el comienzo de una segunda oportunidad entre ellos?