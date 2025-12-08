Así suena la canción turca que Ferit le dedica a Seyran y que esconde un poderoso mensaje de amor

Ferit ha vuelto a demostrar que, cuando se trata de sorprender a Seyran, no tiene límites. Esta vez la ha llevado al centro comercial sin darle ninguna explicación y, al llegar, ella se ha quedado completamente paralizada: Ferit, vestido de payaso, rodeado de músicos, preparado para cantarle una de las canciones más especiales para ellos, Ellerim Ellerinde, interpretada originalmente por el conocido grupo turco Duman.

La letra, que en español significa “Mis manos en tus manos, mis ojos en tus ojos”, ha hecho que Seyran se derrita. Es, sin lugar a dudas, una declaración perfecta para el momento que están viviendo: un amor que ha pasado por todo, que se ha roto, se ha reconstruido y sigue creciendo..

Ellerim Ellerinde habla de ese amor que te cambia la vida, de la sensación de perderse, confundirse y desear a alguien hasta el punto de querer fundirse con esa persona. Y Ferit ha querido que cada palabra fuera para Seyran.

Aquí tienes una parte de la letra que ha emocionado a todos:

“Desde la primera vez que te vi, me sorprendiste.

Deambulo solo por ahí.

Te he estado extrañando desde que tengo uso de razón.

He perdido la cabeza.

Tus manos en mis manos, tus ojos en mis ojos,

Tu cabello enredado en el mío… Solo tú.”

Si aún no has escuchado esta canción, te invitamos a hacerlo.Haz clic en el vídeo. ¡Te va a emocionar!