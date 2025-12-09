Una nueva vida
Suna estalla de celos y lo paga caro: Abidin anuncia delante de todos que se casará con Aysel
Al intentar señalar a Aysel delante de toda la mansión, Suna ha provocado justo lo contrario: Abidin ha dado un paso al frente y ha anunciado que quiere casarse con la joven.
Publicidad
Lo que empezó como un ataque de celos ha terminado convirtiéndose en un lío enorme en la mansión. Suna, incapaz de controlar lo que sentía, ha ido a Latif y a Sefika para contarlo todo.
Con mucha seguridad, ha asegurado que vio a Aysel “dejando entrar a hombres al anexo” y que estaba “en actitud cariñosa” con Abidin. La cocinera ha intentado calmar la situación, pero Latif no ha podido contenerse: “Si lo que dice es verdad, pagarán su justo precio”. La tensión ha subido de golpe y todos han mirado a Abidin esperando una explicación.
Presionado y decidido a proteger a Aysel, el guardaespaldas no ha tenido escapatoria. Cuando Sefika le ha pedido que negara todo, él ha dado un paso adelante sin dudar: “No es mentira”.
Y entonces ha soltado lo que nadie esperaba: "Antes de que llegara la señora Suna, le dije a Aysel cuánto la quería. Le pedí que se casara conmigo. Ella aceptó. Si tengo permiso, nos casaremos”.
La revelación ha dejado a todos completamente en shock. Suna, que solo quería hundir a la joven por celos, ha provocado justo lo contrario: ha sido la responsable de que Abidin confesara sus sentimientos delante de toda la familia. Ahora, queriéndolo o no, empiezan a sonar campanas de boda en la mansión.
Publicidad