“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

Para evitar que su padre acabe en la cárcel. Amanda se ha visto obligada a someterse al chantaje de Saúl. Si no hace todo lo que él quiere, irá a la policía para entregar el vídeo en el que se ve cómo Octavio mata a Emilio.

Para no preocupar a César y para evitar que cometa una locura, Amanda ha decidido ocultarle a César el chantaje de Saúl mientras se ha visto obligada a acompañarlo a hacer unas compras y a tomar algo con él en uno de sus hoteles.

Con lo que la joven no contaba era con que Humberto los vería y avisaría de inmediato a César. A Amanda se le notaba en la cara que estaba incómoda y que Saúl la estaba obligando a estar ahí.

César ha llegado a la terraza del hotel en el momento oportuno. El mexicano no ha podido controlarse y le ha pegado un puñetazo a Saúl. “No te acerques a Amanda porque te mato”, le ha advertido. ¿Cómo actuará ahora el hermano de Mónica?