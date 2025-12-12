Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 49

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

La joven se ha visto obligada a someterse a los chantajes del hermano de Mónica y ha intentado ocultárselo a su pareja.

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Para evitar que su padre acabe en la cárcel. Amanda se ha visto obligada a someterse al chantaje de Saúl. Si no hace todo lo que él quiere, irá a la policía para entregar el vídeo en el que se ve cómo Octavio mata a Emilio.

Para no preocupar a César y para evitar que cometa una locura, Amanda ha decidido ocultarle a César el chantaje de Saúl mientras se ha visto obligada a acompañarlo a hacer unas compras y a tomar algo con él en uno de sus hoteles.

Con lo que la joven no contaba era con que Humberto los vería y avisaría de inmediato a César. A Amanda se le notaba en la cara que estaba incómoda y que Saúl la estaba obligando a estar ahí.

César ha llegado a la terraza del hotel en el momento oportuno. El mexicano no ha podido controlarse y le ha pegado un puñetazo a Saúl. “No te acerques a Amanda porque te mato”, le ha advertido. ¿Cómo actuará ahora el hermano de Mónica?

Saúl tiende una trampa a César

Saúl tiende una trampa a César: ¡la policía encuentra el cuerpo de Emilio en el coche del mexicano!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas: escuchan por primera vez el latido de su bebé

Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación

“No puedo delatarte”: Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos

Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe
Resumen

Capítulo 455 de Sueños de libertad; 11 de diciembre: Marta, sorprendida con la inesperada confesión de Cloe

Delia se posiciona del lado de Gabriel y miente ante los De la Reina: “No fui una buena madre”
Capítulo 455

Delia se posiciona del lado de Gabriel y miente ante los De la Reina: “No fui una buena madre”

La mujer decide proteger a su hijo y se pone de su lado frente a su familia.

Cloe se sincera con Marta: “Mi familia no ha entendido nunca que quisiera ser libre”
Capítulo 455

Cloe se sincera con Marta: “Mi familia no ha entendido nunca que quisiera ser libre”

La francesa le cuenta a la empresaria que se siente atraída tanto por hombres como por mujeres.

Cristina recibe una impactante noticia: Beltrán, su exnovio, ha muerto

Cristina recibe una impactante noticia: Beltrán, su exnovio, ha muerto

David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación

David sorprende a Carmen y ambos hablan de lo que hubiera pasado si no hubiesen roto su relación

Así reaccionan los actores

“Es una amenaza”: así reaccionarán los vecinos de Punta do Bico al regreso de los Valdés Lazariego

Publicidad