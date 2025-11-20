Amanda le oculta a César que no ha abortado tras una discusión cargada de reproches: “Los dos nos hemos cargado esta relación”

Con el corazón en un puño, César ha visitado a Amanda, dispuesto a enfrentarse a ella por no contarle que estaba embarazada. El mexicano acudió corriendo a la clínica con David, y verla fuera abrazada con Sara le hizo temer lo peor.

Pero Amanda, en el momento de la verdad, se echó para atrás: no ha abortado, aunque eso César todavía no lo sabe. El mexicano no atiende razones, no entiende por qué Amanda ha ido a hacer eso sin decirle nada antes.

Por primera vez, César está muy dolido. “Me has dejado solo, eras el único afecto que me quedaba”, le dice el mexicano. La familia Oramas ha acabado por completo con él: “Primero tu padre me dejó sin mi familia, ¿y ahora tú Amanda haces lo mismo que él?”, señala César, un comentario que le ha dado muy hondo a su exmujer.

La discusión está cargada de reproches que vuelan hacia ambos lados. Amanda le echa en cara que eran un equipo mientras él hacía cosas por libre, esperando su apoyo incondicional. “Yo no lo he hecho bien, pero tú tampoco”, reconoce Amanda.

“Los dos nos hemos cargado esta relación”, finaliza Amanda la conversación más dura que han tenido, sin desvelarle aún que sigue esperando su hijo ¿Habrá lugar para la reconciliación? ¿Le contará que no dio el paso y está embarazada todavía?