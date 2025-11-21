Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Verstappen se rinde a Fernando Alonso: "Eso te atrae"

El tetracampeón neerlandés confiesa que apoyaba al asturiano en sus duelos contra los Red Bull de Vettel y Webber.

Verstappen y Fernando Alonso

Verstappen y Fernando AlonsoReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sorprendió este jueves al revelar que, antes de llegar a la Fórmula 1, animaba a Fernando Alonso cuando el español competía contra Sebastian Vettel y Mark Webber por el título mundial, ambos entonces compañeros de equipo en Red Bull.

"Es un auténtico luchador, y lo sigue siendo. Le tengo mucho respeto a Fernando, que siga compitiendo a su edad"

Max Verstappen

"Antes de estar en la Fórmula 1, quizás suene raro, cuando Fernando luchaba contra Red Bull, yo lo animaba para que hiciera un buen trabajo. Y ser el menos favorito y aun así conseguir esos resultados, llevando el coche a la victoria cuando no debería... Sí, eso te atrae. Creo que como piloto, te gusta lo que ves", aseguró Verstappen en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Las Vegas.

El tetracampeón del mundo explicó que siempre le ha admirado por su carácter competitivo y por cómo afronta las carreras: "Es él mismo, y creo que es muy agradable tratar con él. Es tal como es. Creo que como piloto, te gusta lo que ves. Es un auténtico luchador, y lo sigue siendo. Le tengo mucho respeto a Fernando, que siga compitiendo a su edad. Es muy bonito ver tanta pasión por este deporte", añadió el neerlandés.

Alonso destaca la admiración mutua

Por su parte, Fernando Alonso correspondió a las palabras de elogio de Verstappen y aseguró que siempre le ha admirado por su personalidad y talento: "Siempre le he tenido mucho respeto", afirmó el asturiano.

"Viniendo de países donde la F1 no es tan popular, sobre todo España, diría yo, porque Jos Verstappen ya era un maestro, es un ambiente duro. Y cuando llegas aquí y tienes cierto éxito al principio de tu carrera, quizá no seas el más simpático, por decirlo de alguna manera", reflexionó el piloto de Aston Martin.

"Quizá no seas políticamente correcto. No encajas en el sistema. Eres más tú mismo de lo que deberías. Y creo que eso es lo que vi también en Max. Y obviamente, aparte de esa fuerte personalidad, los resultados y el talento, no solo en la F1, sino también en las categorías inferiores y desde el karting, todos sabíamos que era un chico con mucho futuro. Así que, en mi caso, siempre le tuve mucho respeto", concluyó Alonso.

El intercambio de elogios entre ambos pilotos refleja la admiración mutua y el respeto que se tienen dentro y fuera de la pista, en un momento en el que Verstappen ya es tetracampeón y Alonso sigue demostrando su pasión por la Fórmula 1 a sus 43 años.

