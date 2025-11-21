Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 44

“No voy a tolerar este tipo de actitud en la empresa”: David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

El hijo de Octavio no piensa ceder ante amenazas y está dispuesto a prescindir de los Aparicio, aunque eso pueda generarles problemas.

David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

David consiguió arrebatarle la presidencia del Grupo Oramas a su padre con la ayuda de César y tras amenazarlo con enviarle a la prensa un vídeo en el que el empresario confiesa que él mató al director del orfanato de Mónica.

David y César ponen en jaque a Octavio: o renuncia a la presidencia de la empresa o lo exponen ante la prensa

David tiene claro que quiere hacer muchos cambios en la empresa y una de las primeras cosas que le ha pedido a Álvaro es que investigue a los Aparicio, una familia que siempre ha llegado a acuerdos pocos legales con Octavio.

“Creo que los Aparicio están blanqueando dinero con nosotros”, le explica Álvaro a David, quién no parece sorprenderse mucho. El abogado le recalca que la empresa se lleva una comisión a cambio de estos chanchullos, por lo que deshacerse de ellos no será fácil.

“Esto se va a acabar de raíz”, le deja Claro el nuevo presidente al abogado. Él no quiere seguir vinculado a los Aparicio y le deja claro a Álvaro que, o sigue sus órdenes, o se queda fuera. ¿Se meterá David en problemas por esta decisión?

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

“No voy a tolerar este tipo de actitud en la empresa”: David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

“Yo maté a nuestro hijo”: Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé:

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé: “Pienso volver a por mi hijo y a por Julia”

Se reaviva el caso del asesinato de Estrella
Mejores momentos | Capítulo 43

Se reaviva el caso del asesinato de Estrella: la comandante Serrano ha encontrado a un claro sospechoso

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa
Mejores momentos | Capítulo 43

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa: “Como te acerques a ella, te mato”

Amanda le oculta a César que no ha abortado tras una discusión cargada de reproches
Mejores momentos | Capítulo 43

Amanda le oculta a César que no ha abortado tras una discusión cargada de reproches: “Los dos nos hemos cargado esta relación”

El mexicano está muy dolido por la decisión de Amanda de abortar sin decirle antes que esperaba un bebé suyo.

La próxima semana una boda podría cambiarlo en Sueños de libertad: ¿Se darán el 'sí, quiero' Begoña y Gabriel?
¡No te lo pierdas!

La próxima semana, una boda podría cambiarlo todo en Sueños de libertad: ¿se darán el 'sí, quiero' Begoña y Gabriel?

Begoña decidirá adelantar su boda para evitar que Andrés se siga entrometiendo en su relación entre ella y Gabriel.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés descubre que Begoña y Gabriel van a casarse

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés descubre que Begoña y Gabriel van a casarse

Capítulo 441 de Sueños de libertad; 20 de noviembre: Andrés intenta que Begoña abra los ojos, pero solo consigue que ella se aleje más de él

Capítulo 441 de Sueños de libertad; 20 de noviembre: Andrés intenta que Begoña abra los ojos, pero solo consigue que ella se aleje más de él

Begoña le pide a Gabriel adelantar su boda: “Lo único que necesito es ser tu mujer”

Begoña le pide a Gabriel adelantar su boda: “Lo único que necesito es ser tu mujer”

Publicidad