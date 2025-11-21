“No voy a tolerar este tipo de actitud en la empresa”: David deja claro a Álvaro que se avecinan cambios en la empresa

David consiguió arrebatarle la presidencia del Grupo Oramas a su padre con la ayuda de César y tras amenazarlo con enviarle a la prensa un vídeo en el que el empresario confiesa que él mató al director del orfanato de Mónica.

David tiene claro que quiere hacer muchos cambios en la empresa y una de las primeras cosas que le ha pedido a Álvaro es que investigue a los Aparicio, una familia que siempre ha llegado a acuerdos pocos legales con Octavio.

“Creo que los Aparicio están blanqueando dinero con nosotros”, le explica Álvaro a David, quién no parece sorprenderse mucho. El abogado le recalca que la empresa se lleva una comisión a cambio de estos chanchullos, por lo que deshacerse de ellos no será fácil.

“Esto se va a acabar de raíz”, le deja Claro el nuevo presidente al abogado. Él no quiere seguir vinculado a los Aparicio y le deja claro a Álvaro que, o sigue sus órdenes, o se queda fuera. ¿Se meterá David en problemas por esta decisión?