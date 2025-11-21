Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé: “Pienso volver a por mi hijo y a por Julia”

Cuando Nando sale de la cárcel, lo primero que ha hecho ha sido ir a por Álvaro. Quiere hacer la justicia por su mano, y vengarse de todos aquellos que lo mandaron a la cárcel.

Al abogado le pide su parte del trato, pero Álvaro no le da ni un céntimo. Como no da resultado, salta a su siguiente objetivo: Julia. Aunque tiene una orden de alejamiento contra ella, no lo tiene con su bebé, por lo que asalta a Patricia en medio del monte cuando ésta está paseando al hijo de Julia.

Nando no se anda con rodeos y le pide dinero por tener a su hijo. Patricia tampoco cede, provocando la furia de Nando: “Como no me pagues, pienso volver a por mi hijo y a por Julia”, le amenaza a gritos.

Asustada, Patricia vuelve a la mansión Oramas y le cuenta a Julia y a Carmen lo que ha pasado. ¿Lograrán que Nando no se acerque a ninguna de ellas?