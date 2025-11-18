Una segunda oportunidad
El perdón llega a la mansión Korhan: Orhan y Gülgün se reconcilian tras el infierno de la cárcel
Tras tantas peleas y humillaciones, Orhan y Gülgün se han vuelto a encontrar en su punto más humano. La cárcel lo ha cambiado todo, y ahora ambos parecen dispuestos a empezar desde cero.
Orhan ha vuelto por fin a la mansión Korhan. Después del infierno vivido en prisión, ha llegado destrozado física y emocionalmente, con el cuerpo lleno de heridas y la mente marcada por los golpes. A su lado está Gülgün, la mujer a la que más hizo sufrir… y la única que no lo abandonó.
Gülgün lo ha llevado a su habitación. Le ha preparado toallas, un albornoz y ropa limpia, intentando que él se sienta otra vez en casa. Orhan, roto por dentro, apenas ha podido responder: “ No soy capaz de tocarme. Lávame tú”.
Ella ha entendido que ya no quedaba rastro del hombre arrogante que un día la humilló. Solo quedaba un hombre arrepentido, cansado y necesitado de perdón.
Con cuidado, Gülgün lo ha ayudado. Por primera vez en mucho tiempo, no ha habido reproches. El matrimonio, que parecía perdido, ha encontrado un pequeño respiro entre tanto dolor.
Después de todo lo vivido, Orhan y Gülgün se han mirado con una nueva esperanza. Tal vez, esta vez sí, puedan empezar de nuevo.
