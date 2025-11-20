Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 43

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa: “Como te acerques a ella, te mato”

Sara le tiende una trampa a Saúl para que todos descubrieran que la agredió y la tenía amenazada.

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa

Sara estaba viviendo una pesadilla en casa de César por la presencia de Saúl. La joven encontró un cuaderno en su habitación, lleno de fotos de Amanda, y Saúl la golpeó y la dejó inconsciente para evitar que aireara su secreto.

Desde entonces, Sara ha estado obligada a mentir sobre su golpe para no delatar a Saúl, sobre todo tras hablar con su padre, con quien Saúl está compinchado para acabar con Octavio.

Pero Sara no aguanta más. Detesta estar ocultándole cosas a Amanda, a César y a Kevin. Por lo que le tiende una trampa a Saúl para que todos se enteren de su obsesión con Amanda sin que sea ella la que abra la boca.

En un momento en el que parece que están solos, Sara le pregunta por su “amor” por Amanda, y Saúl le cuenta todo... ¡y César estaba detrás escuchando! Tras oírlo todo, el mexicano echa de su casa a Saúl, amenazándole con que se mantenga alejado de Amanda.

“Es mejor tenerme como amigo que como enemigo”, le avisa Saúl, pero César no se anda con tonterías. “Como te acerques a Amanda, te mato”, la advierte el mexicano. ¿Qué hará Saúl ahora? ¿Corre Amanda peligro ahora que ya no está en casa de César?

La enfermera, movida por los ataques de Andrés a Gabriel, decide adelantar la fecha en el que se darán el 'sí, quiero'.

La enfermera se queda muy sorprendida al recibir una cara de María.

