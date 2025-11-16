Esta noche, en Una nueva vida: Kaya estalla de celos y levanta la mano a Suna delante de toda la familia Korhan

La tensión estalla en la mansión Korhan. Kaya, dominado por los celos, pierde el control y anuncia su divorcio de Suna, dejando a toda la familia en shock. Lo que debía ser una celebración tras la salida de Orhan de la cárcel acaba en una pelea sin precedentes.

Kaya acusa a Suna de no amarlo, de fingir una vida perfecta. La señala delante de todos y la humilla: “Para ella no soy suficiente… mi apellido no es Korhan”. La insinuación de que Suna siente algo por Ferit enciende aún más los ánimos.

La hermana de Seyran no se calla y se enfrenta a Kaya sin miedo. Le dice que su vida se acabó el día que lo conoció y lo llama “enfermo”. En ese momento, Kaya pierde el control y levanta la mano, dispuesto a darle un bofetón.

Ferit reacciona en un instante y se interpone entre ellos, evitando la agresión. Ifakat y Nukhet intentan calmar la situación, pero el daño ya está hecho y todos han visto lo agresivo que Kaya puede llegar a ser con su esposa.

Así, la mansión Korhan se derrumba por dentro con tantos problemas. ¿Tomará Suna la decisión de marcharse para siempre? ¿Qué hará Kazim cuando se entere de lo ocurrido? No te pierdas Una nueva vida, esta noche a las 22:00 h en Antena 3.