“Yo maté a nuestro hijo”: Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

El matrimonio de Emilio y Carmen ha estado manchado de tragedia desde el principio. Su primer hijo murió por un accidente de coche y nunca se supo quién había sido. Se atribuyó a un turista que huyó, presa del pánico, y las investigaciones nunca llegaron a buen puerto.

Desde entonces, Emilio ha vivido con el peso de la culpa por no haber cuidado a su hijo. Un despiste que le costó la vida de su pequeño, o al menos esa fue la versión que tantos años ha defendido, pues ahora, ahogado por todas las cosas que ha tenido que hacer para Octavio y para Saúl, ha decidido quitarse un peso de encima.

“Yo maté a nuestro hijo”, le confiesa Emilio a Carmen, incapaz de parar un llanto que llevaba reprimido décadas. Su esposa sabe de todas las cosas que Emilio ha tenido que hacer por trabajo, pero nunca se habría imaginado que el culpable de la muerte de su hijo fue su marido.

“¿Sabes cuánto he odiado al hombre que mató a mi hijo?”, le pregunta Carmen horrorizada cuando escucha a Emilio pedir perdón. “Fui un cobarde de mierda”, se achaca Emilio, sabiendo que acaba de destrozar por completo su matrimonio.

“Ojalá te hubieras muerto tú”, le dice Carmen con toda la dureza del mundo, incapaz de aceptar que el hombre que siempre ha amado fue el causante de la temprana muerte de su hijo.