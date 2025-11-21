Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 43

“Yo maté a nuestro hijo”: Emilio confiesa el crimen que tanto tiempo llevaba ocultando y destroza su matrimonio con Carmen

Emilio no puede más con la culpa y, acorralado por todos los secretos que esconde, le cuenta a su esposa que él causó la muerte de su hijo hace tantos años.

El matrimonio de Emilio y Carmen ha estado manchado de tragedia desde el principio. Su primer hijo murió por un accidente de coche y nunca se supo quién había sido. Se atribuyó a un turista que huyó, presa del pánico, y las investigaciones nunca llegaron a buen puerto.

Sara se abre con Kevin y le cuenta la trágica historia de su familia: su hermano murió atropellado cuando era un niño

Desde entonces, Emilio ha vivido con el peso de la culpa por no haber cuidado a su hijo. Un despiste que le costó la vida de su pequeño, o al menos esa fue la versión que tantos años ha defendido, pues ahora, ahogado por todas las cosas que ha tenido que hacer para Octavio y para Saúl, ha decidido quitarse un peso de encima.

“Yo maté a nuestro hijo”, le confiesa Emilio a Carmen, incapaz de parar un llanto que llevaba reprimido décadas. Su esposa sabe de todas las cosas que Emilio ha tenido que hacer por trabajo, pero nunca se habría imaginado que el culpable de la muerte de su hijo fue su marido.

“¿Sabes cuánto he odiado al hombre que mató a mi hijo?”, le pregunta Carmen horrorizada cuando escucha a Emilio pedir perdón. “Fui un cobarde de mierda”, se achaca Emilio, sabiendo que acaba de destrozar por completo su matrimonio.

“Ojalá te hubieras muerto tú”, le dice Carmen con toda la dureza del mundo, incapaz de aceptar que el hombre que siempre ha amado fue el causante de la temprana muerte de su hijo.

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

¿Ha abortado Amanda? César se teme lo peor al ver a la joven salir destrozada de una clínica

Series

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé: “Pienso volver a por mi hijo y a por Julia”

Se reaviva el caso del asesinato de Estrella: la comandante Serrano ha encontrado a un claro sospechoso

César descubre la obsesión de Saúl por Amanda y le echa de su casa: “Como te acerques a ella, te mato”

Amanda le oculta a César que no ha abortado tras una discusión cargada de reproches: “Los dos nos hemos cargado esta relación”

La próxima semana, una boda podría cambiarlo todo en Sueños de libertad: ¿se darán el 'sí, quiero' Begoña y Gabriel?

Begoña decidirá adelantar su boda para evitar que Andrés se siga entrometiendo en su relación entre ella y Gabriel.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés descubre que Begoña y Gabriel van a casarse

El abogado y la enfermera se preparan para darle el “sí, quiero” mientras Andrés se entera de la noticia.

Capítulo 441 de Sueños de libertad; 20 de noviembre: Andrés intenta que Begoña abra los ojos, pero solo consigue que ella se aleje más de él

Begoña le pide a Gabriel adelantar su boda: “Lo único que necesito es ser tu mujer”

María, siguiendo el plan de Gabriel, le entrega a Begoña la carta de Enriqueta

