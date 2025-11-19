Pelin vuelve a mentir mientras Ferit le revela a Seyran lo que realmente pasó la noche que se acostaron

Pelin ha vuelto a mentir. A pesar de todo lo que ha pasado, le ha contado a Serter una versión falsa de la noche que cambió sus vidas, ocultando la verdad sobre su noche íntima con Ferit. Mientras tanto, Ferit ha decidido enfrentarse a su pasado y confesarlo todo a Seyran.

En casa, Pelin ha intentado calmar la desconfianza de Serter. Él, consumido por los celos, le ha confesado que no puede soportar la idea de compartirla “ni siquiera en pensamiento”. Pelin le ha mentido una vez más para protegerse.

Pero al otro lado de la historia, Ferit ha decidido romper el silencio. Le ha contado a Seyran por fin todo lo que ocurrió aquella noche. Ha recordado que no quería estar con Pelin, sino con ella, y que todo fue un error del que todavía no se ha recuperado.

Ferit ha confesado que se emborrachó, que no recuerda nada con claridad, y que solo supo de aquel embarazo cuando Pelin apareció frente a él. Avergonzado, ha admitido que la creyó sin pensar: “Soy un estúpido. Solo un niño estúpido”.

Es evidente que la misma noche que los unió también fue la que los separó para siempre.