Saúl siembra dudas en César: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”

Después de que David destapara lo que vio cuando era niño, Mónica decidió confesar que había sido ella quien había disparado y acabado con la vida de Roberto Hurtado. Eso sí, a pesar de su declaración, como el crimen ha preescrito, no puede ir a la cárcel.

La primera consecuencia que ha tenido la confesión de Mónica ha sido que Saúl ha salido de prisión y no ha dudado en visitar a César para continuar con su plan de venganza hacia Octavio Oramas y su familia.

César no tiene ni idea de la maldad que puede albergar Saúl y de cuáles son sus planes, por eso lo ha recibido en su casa con los brazos abiertos. Este ha aprovechado la ocasión para sembrar dudas en él, intentando que vuelva a focalizar su odio en Octavio Oramas: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”.

El mexicano se ha quedado dándole vueltas a la conversación con Saúl, ya que ni él mismo se creyó la versión de Mónica cuando confesó la verdad. ¿Logrará llevar Saúl al mexicano a su terreno?