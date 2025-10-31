Mejores momentos | Capítulo 38
Saúl siembra dudas en César: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”
El hermano de Mónica quiere confundir al mexicano haciéndole creer que Octavio fue el que acabó con la vida de su padre.
Después de que David destapara lo que vio cuando era niño, Mónica decidió confesar que había sido ella quien había disparado y acabado con la vida de Roberto Hurtado. Eso sí, a pesar de su declaración, como el crimen ha preescrito, no puede ir a la cárcel.
La primera consecuencia que ha tenido la confesión de Mónica ha sido que Saúl ha salido de prisión y no ha dudado en visitar a César para continuar con su plan de venganza hacia Octavio Oramas y su familia.
César no tiene ni idea de la maldad que puede albergar Saúl y de cuáles son sus planes, por eso lo ha recibido en su casa con los brazos abiertos. Este ha aprovechado la ocasión para sembrar dudas en él, intentando que vuelva a focalizar su odio en Octavio Oramas: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”.
El mexicano se ha quedado dándole vueltas a la conversación con Saúl, ya que ni él mismo se creyó la versión de Mónica cuando confesó la verdad. ¿Logrará llevar Saúl al mexicano a su terreno?
