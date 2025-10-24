El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

Tras la muerte del bebé y al saberse que en realidad era hijo de Serter, parecía que por fin había una posibilidad de reconciliación entre Seyran y Ferit. Después de tanto dolor, los dos empezaban a creer que podían volver a estar juntos, pero el destino vuelve a interponerse.

Ökkes, el tío de Akin, está decidido a cambiarlo todo. Su plan es claro: unir a las familias a través de un matrimonio que nadie espera: ¡el de Seyran y Akin!

Nada es lo que parece. Detrás de su aparente deseo de paz se esconde una venganza personal contra los Korhan, un ajuste de cuentas que piensa arrasar todo a su paso. Y esta vez, Seyran será quien pague el precio.

Obligada a elegir entre obedecer o enfrentarse a las consecuencias, su mundo vuelve a tambalearse. Mientras tanto, Orhan continúa en prisión y su vida pende de un hilo. Halis hace todo lo posible por liberarlo, pero el poder de Ökkes es más fuerte de lo que nadie imagina.

