El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

El amor de #Seyfer volverá a ponerse a prueba. ¿Están preparados para este nuevo golpe? No te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida. El domingo, a las 22.00 horas, en Antena 3

Tras la muerte del bebé y al saberse que en realidad era hijo de Serter, parecía que por fin había una posibilidad de reconciliación entre Seyran y Ferit. Después de tanto dolor, los dos empezaban a creer que podían volver a estar juntos, pero el destino vuelve a interponerse.

Ökkes, el tío de Akin, está decidido a cambiarlo todo. Su plan es claro: unir a las familias a través de un matrimonio que nadie espera: ¡el de Seyran y Akin!

Nada es lo que parece. Detrás de su aparente deseo de paz se esconde una venganza personal contra los Korhan, un ajuste de cuentas que piensa arrasar todo a su paso. Y esta vez, Seyran será quien pague el precio.

Obligada a elegir entre obedecer o enfrentarse a las consecuencias, su mundo vuelve a tambalearse. Mientras tanto, Orhan continúa en prisión y su vida pende de un hilo. Halis hace todo lo posible por liberarlo, pero el poder de Ökkes es más fuerte de lo que nadie imagina.

No te pierdas Una nueva vida, este domingo a las 22:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

Esta noche, en Una nueva vida: Ferit y Serter se enfrentan a Pelin y una tragedia sacude sus vidas

