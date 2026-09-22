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Capítulo 653 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Valentina comienza a descubrir la verdad sobre su nuevo puesto

Gabriel le siembra la duda y la joven indaga hasta averiguar que quizá no es secretaria por sus propios méritos.

Valentina comienza a descubrir la verdad sobre su nuevo puesto

Valentina comienza a descubrir la verdad sobre su nuevo puesto

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Tasio ha convencido a Andrés de que fue Gabriel quien se autolesionó, ya que el golpe tras el empujón no fue tan fuerte. Mientras, la ausencia de Tasio comienza a provocar problemas en la fábrica. ¡Andrés ha intentado que Gabriel vuelva a contratarle! Pero una vez más este se ha negado en rotundo.

Por su parte, Begoña ha intuido que Antonia está embarazada y ella ha terminado por confirmárselo; sin embargo, ella se piensa que el bebé es de Javier. ¡Ni se imagina que es de Gabriel! Ese bebé será hermano/a de Juanito.

La mujer le miente diciendo que su novio se desentiende del niño y Begoña le asegura que ella no le dará de lado.

Cuando Gabriel se entera de esto, ha reprochado duramente a Beatriz. Le ha ordenado que se vaya cuanto antes a Madrid, pero ella se ha rebelado... Si le impone irse, está dispuesta a terminar con la vida del bebé que lleva dentro.

En la empresa, Gabriel le hace ver a Valentina la rapidez de su ascenso, justo antes del compromiso. La joven comienza a sospechar y decide hablar con Pablo Salazar quien le ha reconocido que no entrevistó a más candidatas. ¿Le hace esto hacer dudar de su compromiso con Andrés?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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