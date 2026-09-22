Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 653

Beatriz amenaza a Gabriel con abortar si él insiste en que se marche a Madrid: quiere seguir a su lado sea como sea

Totalmente fuera de sí, ha amenazado con terminar con la vida del bebé que espera si éste pretende que se marche a Madrid a vivir. ¡Ella quiere seguir a su lado en esa casa!

Beatriz amenaza a Gabriel con abortar si él insiste en que se marche a Madrid: quiere seguir a su lado sea como sea

Beatriz amenaza a Gabriel con abortar si él insiste en que se marche a Madrid: quiere seguir a su lado sea como sea

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Gabriel se ha enfadado mucho al enterarse de que Begoña está al corriente del embarazo de Antonia. ¡Corren un grave peligro! ¿Qué pasaría si diera cuenta de que el hijo de Antonia es de él y les descubriera?

Cuando ha hablado con Beatriz, le ha echado en cara que se lo haya confesado: ¿en qué estaba pensando?

Mientras sus nervios aumentan, ella se ha mostrado de lo más tranquila. Begoña se ha dado cuenta y ella no se iba a negar. Él le ha acusado de haber ido con "el cuento" a Begoña para darle pena y quedarse en la casa. ¡Junto a él!

"¿Cómo puedes ignorar mis sentimientos con tanta frialdad?" le ha echado ella en cara.

Él, nervioso, le ha comunicado que debe "irse a Madrid cuanto antes". Pero ella se niega. Beatriz afirma ser capaz de "terminar con la vida del bebé" en caso de que él la obligue a marcharse a Madrid.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo hará?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel convence a Brossard para que no venda los derechos de los perfumes a los De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel convence a Brossard para que no venda los derechos de los perfumes a los De la Reina

Valentina comienza a descubrir la verdad sobre su nuevo puesto

Capítulo 653 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Valentina comienza a descubrir la verdad sobre su nuevo puesto

Beatriz amenaza a Gabriel con abortar si él insiste en que se marche a Madrid: quiere seguir a su lado sea como sea

Beatriz amenaza a Gabriel con abortar si él insiste en que se marche a Madrid: quiere seguir a su lado sea como sea

Andrés intenta que Gabriel readmita a Tasio y le acusa de haberse autolesionado: "Hace falta mucha fuerza para que se salga el hombro"
Capítulo 653

Andrés intenta que Gabriel readmita a Tasio y le acusa de haberse autolesionado: "Hace falta mucha fuerza para que se salga el hombro"

“Ahora mismo necesito estar sola”: Fina le deja claro a Marta que no está con Bianca
Capítulo 653

“Ahora mismo necesito estar sola”: Fina le deja claro a Marta que no está con Bianca

Cihan Deniz intenta reconciliar a Alya y Cihan: “Cogeos de la mano”
En tierra lejana

Cihan Deniz intenta reconciliar a Alya y Cihan: “Cogeos de la mano”

Alya y Cihan atraviesan uno de sus momentos más complicados. Cihan Deniz solo quiere que sus padres vuelvan a estar juntos.

Beatriz confiesa a Begoña que está embarazada… ¡pero ella piensa que el bebé es de Javier!
Capítulo 653

Beatriz confiesa a Begoña que está embarazada… ¡pero ella piensa que el bebé es de Javier!

La enfermera se ha dado cuenta por los síntomas de Antonia que lo suyo no era algo sin más, y ella le ha confirmado que está en estado.

¿Can y Azra fueron novios? Cihan no duda en usar su pasado contra ella

¿Can y Azra fueron novios? Cihan no duda en usar su pasado contra ella

¿Adivinarán el significado de estas expresiones cubanas? ¡Ponemos a prueba a los actores de Las hijas de la criada!

¿Adivinarán el significado de estas expresiones cubanas? ¡Ponemos a prueba a los actores de Las hijas de la criada!

Sadakat tiende una peligrosa trampa a Alya para echarla de Mardin: esta noche, en En tierra lejana

Sadakat tiende una peligrosa trampa a Alya para echarla de Mardin: esta noche, en En tierra lejana

Publicidad