Beatriz amenaza a Gabriel con abortar si él insiste en que se marche a Madrid: quiere seguir a su lado sea como sea

Gabriel se ha enfadado mucho al enterarse de que Begoña está al corriente del embarazo de Antonia. ¡Corren un grave peligro! ¿Qué pasaría si diera cuenta de que el hijo de Antonia es de él y les descubriera?

Cuando ha hablado con Beatriz, le ha echado en cara que se lo haya confesado: ¿en qué estaba pensando?

Mientras sus nervios aumentan, ella se ha mostrado de lo más tranquila. Begoña se ha dado cuenta y ella no se iba a negar. Él le ha acusado de haber ido con "el cuento" a Begoña para darle pena y quedarse en la casa. ¡Junto a él!

"¿Cómo puedes ignorar mis sentimientos con tanta frialdad?" le ha echado ella en cara.

Él, nervioso, le ha comunicado que debe "irse a Madrid cuanto antes". Pero ella se niega. Beatriz afirma ser capaz de "terminar con la vida del bebé" en caso de que él la obligue a marcharse a Madrid.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo hará?