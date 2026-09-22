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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel convence a Brossard para que no venda los derechos de los perfumes a los De la Reina

El malvado primo de la familia convencerá al empresario francés de que no les venda a los De la Reina los derechos de los perfumes.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel convence a Brossard para que no venda los derechos de los perfumes a los De la Reina

Gabriel convence a Brossard para que no venda los derechos de los perfumes a los De la Reina

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Los problemas de producción en la fábrica se van haciendo mayores desde que no está Tasio, y Pablo querrá que Gabriel se replantee contratarle de vuelta. ¿Cederá?

Por su parte, los De la Reina pillarán a Gabriel hablando con Hugo Brossard diciéndole que no venda los derechos de los perfumes a los De la Reina. ¿Qué pasará?

Miguel le pedirá consejo a su padre para intimar con Claudia... ¡Su relación va viento en popa! ¿Tendrán pronto un momento juntos?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel convence a Brossard para que no venda los derechos de los perfumes a los De la Reina

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