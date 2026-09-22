Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel convence a Brossard para que no venda los derechos de los perfumes a los De la Reina
El malvado primo de la familia convencerá al empresario francés de que no les venda a los De la Reina los derechos de los perfumes.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Los problemas de producción en la fábrica se van haciendo mayores desde que no está Tasio, y Pablo querrá que Gabriel se replantee contratarle de vuelta. ¿Cederá?
Por su parte, los De la Reina pillarán a Gabriel hablando con Hugo Brossard diciéndole que no venda los derechos de los perfumes a los De la Reina. ¿Qué pasará?
Miguel le pedirá consejo a su padre para intimar con Claudia... ¡Su relación va viento en popa! ¿Tendrán pronto un momento juntos?
¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
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