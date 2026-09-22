“Ahora mismo necesito estar sola”: Fina le deja claro a Marta que no está con Bianca

Marta y Fina se han reencontrado tras su ruptura en el despacho de la De la Reina hablando de temas de empresa.

Fina no ha podido no agradecerle a Marta su profesionalidad y que se esté comportando bien con ella, separando lo sentimental de lo laboral. Marta, correcta, le ha dicho que es lo que "debe hacer ahora", pero sí le ha insistido en que Bianca no le gusta un pelo.

Valero le ha corregido, ella no está con Bianca y le ha afirmado que "no lo va a estar". Dice que no se siente preparada para estar con nadie: con la propia Marta tampoco. Y se reafirma en que le pareció "lo más honesto" dejarlo con ella hasta aclarar sus dudas.

A Marta no le ha quedado más remedio que aceptar su decisión.

¿Volveremos a ver a #Mafin en algún momento juntas?