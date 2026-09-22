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Capítulo 653

Andrés intenta que Gabriel readmita a Tasio y le acusa de haberse autolesionado: "Hace falta mucha fuerza para que se salga el hombro"

La producción de la fábrica comienza a sufrir problemas sin Tasio y Andrés intenta que le readmita, y le acusa a Gabriel de haberse autolesionado.

Andrés intenta que Gabriel readmita a Tasio y le acusa de haberse autolesionado: "Hace falta mucha fuerza para que se salga el hombro"

Andrés intenta que Gabriel readmita a Tasio y le acusa de haberse autolesionado: "Hace falta mucha fuerza para que se salga el hombro"

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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La producción de la fábrica de perfumes se ha visto resentida desde que Gabriel despidió a Tasio, que era la persona que más conocía la parte química y de producción.

Andrés, le ha echado en cara a Gabriel que la empresa vaya a sufrir por culpa de sus decisiones... ¡quiere que readmita a Tasio!

Sin embargo, el abogado le deja claro que no lo va a hacer, y le reprocha que defienda el comportamiento de un "animal" como Tasio.

Pero Andrés no le cree. Para que se te salga el hombro hace falta mucha fuerza y Tasio ya ha sembrado la duda en él...

De la Reina sostiene también que su primo se ha autolesionado, no obstante, cuando se lo menciona, él lo niega tajantemente... ¿Descubrirán que se provocó él mismo el golpe? ¿Conseguirá Tasio que le readmitan?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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