Zerrin se enfrenta a Nare y destapa el motivo por el que Sahin se alió con Demir

En un encuentro lleno de reproches, la joven Albora ha defendido a Sahin a capa y espada, dejando claro que no piensa permitir que nadie más de su familia sufra: “Has denunciado a mi padre. No le hagas lo mismo a mi hermano”.

Aunque Nare ha intentado defenderse asegurando que lo hizo para evitar que Sahin se convirtiera en un criminal, Zerrin le ha recordado el dolor que sus actos han provocado, sobre todo tras la paliza que recibió su hermano.

Nare, con el corazón partido, ha confesado que no sabía que su madre llegaría a ese extremo, pero Zerrin ya no cree en sus palabras. La joven ha revelado el verdadero motivo por el que Sahin estaba colaborando con Demir: “Lo hizo para que no me casaran con Sedat”. Según Zerrin, su hermano solo buscaba salvarla y ahora es él quien está pagando las consecuencias.

A pesar de las advertencias de Nare, quien le ha suplicado que no cometa el error de casarse por obligación, Zerrin se ha mostrado firme en su decisión de sacrificarse para proteger a los suyos. “No pienso consentir que nadie de mi familia sufra más”, ha dicho. ¿Qué hará Kaya cuando se entere? ¡Todo se va a complicar aún más!