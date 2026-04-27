“Ayúdame, padre”: Cihan se rompe tras descubrir la verdad sobre Boran

Cihan ya no puede más. La noticia de que Boran era en realidad hijo de su enemigo le ha dejado la cabeza a mil y el corazón destrozado. A solas, se ha quedado mirando fijamente la foto de su padre para buscar las respuestas que nadie vivo puede darle.

“Creía que los estaba protegiendo, pero solo los he puesto al alcance de ese hombre”, ha confesado, refiriéndose al peligro que corren ahora Alya y el pequeño. Su mayor temor es que su esposa se entere de todo y decida huir para siempre de la mansión. Se siente atrapado entre el odio de Sadakat, que quiere quemarlo todo por venganza, y su deber de mantener a la familia a salvo.

Con Nare hundida en la tristeza, Kaya en la cárcel y su madre fuera de control, Cihanse siente muy pequeño ante el legado de su padre. “Nunca seré tan fuerte como tú si no sé ni por dónde empezar”, ha admitido llorando.

Por primera vez, hemos visto al jefe del clan suplicar ayuda, pidiendo a su padre que le muestre cómo salvar a los suyos antes de que el secreto de Sadakat termine por destruirlos a todos.