Un ‘sí’ por obligación: Zerrin acepta casarse para proteger a su hermano

Sahin, Zerrin y Fidan han visitado a Ecmel en prisión, pero el encuentro ha estado lejos de ser un consuelo. El patriarca, desesperado tras perder la esperanza de salir en libertad, ha exigido a sus hijos que aseguren el poder de la familia. “Necesitamos el poder de Mahmud, a sus hombres”, ha dicho.

Aunque Sahin se ha negado rotundamente a entregar a su hermana, la tensión ha subido de nivel cuando Ecmel le ha echado en cara que no ha cumplido su palabra de sacarlo de allí. Ante los gritos y la desesperación de su padre, Zerrin se ha visto obligada a ceder. A pesar de las súplicas de Sahin, la joven ha aceptado el compromiso con tal de que dejen en paz a su hermano.

Ecmel, lejos de conmoverse, ha aprovechado para dar un último mensaje a Sahin, que ha aparecido con la cara destrozada tras la paliza de Sadakat. El patriarca le ha pedido que se centre y que tome las riendas de una vez por todas: “Eres un líder nato, hijo. Tienes la fuerza para enfrentarte tanto a Sadakat como a Cihan”. Con este pacto de sangre, los Albora se preparan para una guerra interna donde la ambición de Ecmel no tiene límites.