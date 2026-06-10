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En tierra lejana | Capítulo del 9 de junio

Zerrin se casa con Demir pensando en Kaya: el sacrificio que cambia su vida para siempre

El peor de los escenarios se ha cumplido. A pesar de los intentos de Kaya por detener la ceremonia, el terrible chantaje sobre la libertad de Sahin ha pesado más.

Zerrin se casa con Demir pensando en Kaya: el sacrificio que cambia su vida para siempre

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El ambiente en la sala del juzgado era más parecido a un funeral que a una boda. Con los papeles sobre la mesa, la autoridad civil se ha dirigido a la joven para hacerle la pregunta: "Zerrin Albora, ¿quieres que Demir Baybars sea tu esposo?".

En ese instante de puro sufrimiento, la mente de la novia ha viajado lejos de allí, refugiándose en los momentos más bonitos de su vida. Zerrin ha recordado con tristeza a su gran amor, Kaya. En su cabeza ha vuelto a resonar aquella promesa eterna de su primo: "El sol solo late por ti, Zerrin". Aquella romántica noche que vivieron juntos mientras todos los buscaban, recordando las dulces palabras de Kaya: "¿Te casarás conmigo?".

De golpe, la realidad la ha devuelto a la sala. Sabiendo que el futuro de su hermano dependía de su sacrificio, Zerrin ha tragado saliva y, con la voz rota, ha dicho: "Sí". Justo después, el juez se ha girado hacia el villano de los Baybars: "¿Y tú, Demir Baybars, también quieres que Zerrin Albora sea tu esposa?". Con una sonrisa de triunfo, él ha respondido sin dudar: "Sí, quiero".

Demir ha conseguido culminar su venganza, mientras Zerrin se ha quedado atrapada en un matrimonio que nunca quiso y que ha aceptado únicamente para salvar a su hermano.

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