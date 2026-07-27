Una nueva crisis despierta en Ferit su instinto asesino: ¡a punto está de matar a un hombre en la cárcel!

La muerte de Aysen está llevando al límite a Ferit. Que la gran señora se vaya de rositas es algo que el joven Korhan no va a tolerar. Quiere proteger a su familia a toda costa, y en la cárcel donde está Sadik intenta encontrar las pruebas que apunten a la verdad.

En el baño de la cárcel, el hombre que comparte celda con Sadik sorprende a Ferit. Ya tuvieron sus más y sus menos en la celda, pero en el baño, sin seguridad ni nadie mirando, la situación se descontrola a la primera de cambio.

Los puñetazos vuelan, y el joven Korhan sale victorioso. Tiene al hombre en el suelo, a su merced. Y cuando lo tiene a sus pies para propinarle una paliza, Ferit sufre una nueva crisis: vuelve a ver a su otro ‘yo’ quien, lejos de pedirle que pare, le anima a seguir. “Acaba con él, ¿a qué estás esperando?”, le dice, con tono burlón.

Ferit levanta el puño, decidido a seguir ese instinto asesino que no sabía que tenía, pero precisamente eso le deja completamente helado. No quiere convertirse en un asesino, y baja el puño lentamente, desafiando con la mirada a su otro ‘yo’.

“Eres un inútil”, se burla, mientras Ferit desiste en continuar con el camino de la violencia. “Tengo otras cosas que hacer”, le dice Ferit, dejándole claro a su otro ‘yo’ que él no seguirá los pasos manchados de sangre.

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