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Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, responde al test más divertido del verano: “Me encantaría ir a las Maldivas”

La joven que da vida a la hija de Begoña y Gabriel nos cuenta los planes y sueños que tiene para estas vacaciones.

Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, responde al test más divertido del verano: “Me encantaría ir a las Maldivas”

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No hay momento más esperado en el año que el verano, ¡y Amanda Cárdenas lo sabe! Hemos puesto a prueba a la actriz con el test más veraniego. ¡Descúbrelo!

La actriz lo tiene claro: en verano no puede faltar un buen día de playa y más si es en compañía de su familia. Sin duda, los momentos que más recuerda Amanda son en su casa familiar de verano, rodeada de sus primos, ¡no podía pasárselo mejor!

Además, la intérprete ha puesto banda sonora a las vacaciones: Lush Life y Beauty & Beat son dos temazos que la transportan a estos días calurosos.

Lo que no puede faltar en cualquier verano para pasar un poco mejor el calor, es tomar algo fresquito, y si hay que elegir la actriz lo tiene claro… ¡helado! Nos ha confesado que su sabor preferido es el de pistacho, pero que el de menta también es una buena opción.

También nos ha contado un pequeño sueño… ¡ir a las Maldivas! Aunque cualquier isla que no conozca también le parece bien.

Dale al play para descubrir el vídeo al completo y no te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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