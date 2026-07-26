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Capítulo 96

La gran señora sacrifica a su mano derecha para salvarse: Suna queda libre tras un impactante giro en los juzgados

La verdad sobre la muerte de Aysen empieza a salir a la luz en el juzgado. Lo que nadie imaginaba era que la madre de Abidin ya tenía preparado un último movimiento para protegerse.

Suna

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Şefika ha decidido cambiar su declaración delante del fiscal. La madre de Aysen ha reconocido que nunca escuchó a su hija acusar a Suna antes de morir y ha confesado que fue la gran señora quien la presionó para señalarla.

A esa declaración se han sumado las pruebas reunidas por Ferit y Seyran. Las imágenes del hospital apuntan al enfermero que atendió a Aysen minutos antes de su muerte y muestran cómo recibió un sobre de dinero tras abandonar la habitación.

Todo parecía acercar a la justicia hasta la madre de Abidin, pero entonces ha ocurrido algo que nadie esperaba. Sadik, su hombre de confianza, ha irrumpido para asumir toda la culpa. El hombre ha confesado el asesinato de Aysen, asegurando que actuó solo, dejando fuera de la investigación a la mujer que realmente está detrás de todo.

Mientras Ferit intenta comprender por qué alguien asumiría un crimen que no le corresponde, Cicek ha conseguido exactamente lo que buscaba: desviar todas las sospechas.

Al margen de esa falsa confesión, las nuevas pruebas han servido para que Suna recupere la libertad. La joven ha abandonado el juzgado emocionada junto a su familia.

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