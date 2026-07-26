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Mejores momentos | Capítulo 3

Ágata y Elías se conocen y… ¿surge una inesperada complicidad?

Los dos jóvenes coinciden en la investigación de un caso y parecen entenderse desde el primer momento.

Ágata y Elías se conocen y… ¿surge una inesperada complicidad?

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Patri Bea
Patri Bea
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Lola ha vuelto a llevarse a Ágata a la investigación de un caso y allí se han encontrado con Elías, un joven que lleva tiempo trabajando en la policía científica sacando fotografías a las escenas del crimen.

Lola presenta a los dos jóvenes y Elías la sonríe con cierto nerviosismo después de haberla observado durante un rato. Ágata también parece algo nerviosa y se ríe de que el joven tenga un apellido que puede ser un nombre.

“Eres la primera persona que se fija en eso. Incluyéndome a mí”, le dice Elías sorprendido. Ágata vuelve a sonreír y se queda sin palabras y Lola, que no es tonta, enseguida percibe una peculiar complicidad entre ellos. ¿Volverán a coincidir en el trabajo los dos jóvenes?

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Antena 3 » Series » Agata y Lola

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