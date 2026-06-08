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En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

Demir impone sus crueles condiciones a Zerrin para la boda: "Vas a ir de blanco y vendrás conmigo"

El enemigo de los Albora se ha reunido con Fidan y Zerrin para avanzar en sus planes de venganza y cerrar los detalles de un matrimonio que solo busca hacer daño.

Demir impone sus crueles condiciones a Zerrin para la boda: "Vas a ir de blanco y vendrás conmigo"

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Zerrin ha intentado mantener las distancias desde el primer momento al ver el ramo de flores que le había traído. Sin embargo, él ha dejado claro que quiere hacer las cosas a su manera antes de ir directo al grano con los preparativos legales: "Ya he empezado el papeleo y hasta tengo fecha. Mañana a las doce".

La fecha no es casualidad. Coincide exactamente con la vista judicial de Sahin. "La vista de mi hermano es a mediodía. En cuanto firmemos los papeles me mandarás el vídeo y yo se lo reenviaré al abogado", ha recordado Zerrin, dispuesta a cumplir su parte del trato con tal de salvarlo. "Hecho", ha respondido él sin dudar.

Demir no ha dejado ningún cabo suelto. Le ha traído un vestido de novia para la ceremonia. Zerrin se ha negado en redondo a ponérselo. "No era necesario. No voy a llevarlo". A pesar de que Fidan ha intentado mediar pidiéndole que no fuera tozuda, la joven ha mantenido su postura, haciendo enfadar a Demir: "No lo lleves y no habrá boda. Tu hermano no saldrá de la cárcel".

Tras pedirle a su madre que los dejara a solas, Zerrin se ha enfrentado a él para entender el motivo de tanta insistencia. "Me da igual si llevo blanco o no. ¿Por qué te importa tanto?", le ha preguntado. Ha sido entonces cuando Demir ha dejado claro que aquello no tenía nada que ver con una boda. Todo formaba parte de su venganza contra los Albora.

Recordando la llegada de Seida a la familia, le ha impuesto la misma imagen que lleva tiempo obsesionándole: "Seida también iba vestida de blanco al llegar a esa casa. Así que tú vas a hacer lo mismo. Ir de blanco y venir conmigo. ¿He sido claro?".

Zerrin se ha quedado sin palabras. Demir no solo quiere obligarla a casarse; también quiere convertir la ceremonia en un nuevo golpe contra los Albora. Y para salvar a su hermano, ella parece dispuesta a soportarlo todo.

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