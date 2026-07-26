La seria advertencia de Barreiro a Lola: “Estás metiendo a Ágata en un lío”

Lola ha vuelto a llevarse a Ágata a la escena del crimen de un caso a espaldas de sus superiores y eso es algo que ha mosqueado al comisario Barreiro, que ha llamado a la inspectora a su despacho para hablar seriamente con ella.

El comisario le advierte a Lola que no solo se está metiendo en un lío ella, si no también a Ágata: “¿Sabes lo que podría ocurrir si se conoce su diagnóstico? Podrían inhabilitarla y a ti expedientarte por andar enredando”.

Lola insiste en que tienen que encontrar una solución y Barreiro propone hacerlo todo por la vía legal: “Llama a Salgado. Deja de llevarte a Ágata de extranjis a los escenarios del crimen y da la cara por ella”.

El comisario le asegura a la inspectora que, si ella asume esa responsabilidad, él también dará la cara por ella llegado el momento. ¿Aceptará Ágata pasar a formar parte del equipo de Lola?

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