Suna desafía a la gran señora y consigue que Kazim y Esme se queden en la mansión Korhan

Esme y Kazim se han presentado en la mansión Korhan dispuestos a llevarse a Suna de allí. La joven está retenida por la gran señora en la mansión, mientras tenga al bebé, pero no quiere que los padres de Suna se queden allí.

Sus padres no entienden que ella se quede aquí sola “con esos psicópatas”, refiriéndose a los asesinos de su hijo. En el jardín, la gran señora le pidió a Suna que lograra que sus padres se marchasen, y cuando ésta entra en la mansión, esperando que se vayan, Suna toma una drástica decisión.

“Mis padres siempre serán bienvenidos en esta casa”, le dice Suna, desafiando a la gran señora. Además, propone comer juntos, como si se tratase de una familia unida. La gran señora accede, una pequeña victoria para los Sanli, pero que seguro esconde un as bajo la manga.

“Les demostraremos quién es la jefa”, le dice la gran señora a Karam mientras abandonan el salón. Suna sabe que a ella no le pasará nada malo mientras tenga el bebé, pero le pide mucho cuidado a sus padres. ¿Qué tramará la gran señora?

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