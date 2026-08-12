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EN TIERRA LEJANA
Cihan toma una decisión ante Alya y promete enfrentarse a Sadakat y Mine para evitar perderla
Tras el sufrimiento de Cihan Deniz, Cihan abre su corazón ante Alya y le pide que permanezca a su lado mientras promete plantar cara a su madre y a Mine.
En tierra lejana, Alya confiesa estar destrozada por lo ocurrido delante de Cihan Deniz, mientras Cihan reconoce que se bloquea cuando ve sufrir a un niño. El empresario sabe que Sadakat está utilizando la situación para intentar separarlos.
Dispuesto a impedirlo, Cihan promete ponerse firme con su madre y enfrentarse a Mine. Además, quiere contarle personalmente toda la verdad a Cihan Deniz y asumir ante él su responsabilidad por lo sucedido.
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