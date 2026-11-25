Claudia y Miguel habían tenido un acercamiento en lo que a hijos respectaba. Al doctor, le preocupaba poderle hacer heredar a sus hijos su discapacidad, pero se le han ido disipando las dudas.

Para intentar acercarse a los niños, se ha puesto a ayudar en la casa cuna, para estar así más cerca de Claudia también.

Él lo hace todo por su novia. Sin embargo, ha sido demasiado reto. No se ve capacitado para la paternidad, ni quiere tener hijos… ¡ni si quiera en un futuro!

Así se lo ha dicho a Claudia, que se ha quedado muy chafada… Ella había puesto sus esperanzas en casarse y más adelante tener hijos…

¿Qué va a pasar ahora? ¿Conseguirán seguir su relación aun teniendo tantas diferencias?