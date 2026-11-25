En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto cómo las relaciones en secreto cada vez corren más peligro.

Easto es todo lo que ha pasado en el capítulo

La comandancia de la Guardia Civil no ha querido registrar la denuncia de Begoña; ya que, al fin y al cabo, los niños están con su padre. ¿Qué va a hacer Begoña ahora?

Beatriz ha notado a Julia rara, la conoce de sobra y sabe que algo oculta. Finalmente, ha conseguido sonsacarle su secreto. ¡Los vio tumbados en el sofá!

Y le ha amenazado para que guarde silencio... ¡La niña se ha asustado mucho!

Completamente fuera de sus casillas y movida por el miedo, ha advertido a la niña. Si cuenta algo de lo que vio, no volverá a ver a su madre ni a sus abuelos, Julia se ha quedado horrorizada. ¿La niñera será capaz de cumplir sus amenazas?

Valentina ha hablado con Andrés. Con la desaparición de los niños aún sin resolver, tal vez deberían retrasar la boda, el De la Reina ha aceptado posponerla. La familia no parece estar de ánimo para festejos.

Mientras, Paula le ha contado a Tasio lo que dicen las operarias sobre ella. Tasio se ha enfadado mucho, quiere ir a hablar con ellas, pero la dependiente le ha pedido que no haga nada. ¡Solo quiere estar tranquila!

Pablo Salazar le ha recordado a Damián que, con Gabriel fugado, no hay nadie al frente de la perfumería. Consciente de ello, la junta ha nombrado a Marta directora en funciones hasta que regrese su sobrino. ¡Vuelve a ser directora de la perfumera!

Miguel no ha podido más y ha soltado la bomba a Claudia: “No quiero tener hijos, ni ahora ni nunca”.

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