Andrés y Valentina se han ido de paseo para ultimar los preparativos de su boda. La celebración es al día siguiente, y sus sobrinos aún no han aparecido.

Valentina, con el corazón en la mano, le ha confesado que cree que lo mejor que pueden hacer es cancelar la boda. Nadie ahora mismo en la colonia está con ánimo de festejar. Además, ¡faltaría la pequeña Julia!

Andrés le ha matizado que solo aceptará con una condición: quiere que la boda se aplace, ¡no está dispuesto a cancelarla! Demostrando que son una pareja muy unida, ambos han tomado la decisión más acertada de cara a la situación.

Así, han ido juntos a comunicárselo a su familia. De esta forma saben que, al menos, les quitarán una preocupación a sus familiares y amigos. ¿Cuándo será la nueva fecha?