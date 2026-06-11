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De la teoría de Alya en En tierra lejana a la ciencia: ¿de verdad bastan 5 segundos para enamorarse?

La ciencia lleva años estudiando qué ocurre en el cerebro cuando sentimos una atracción inmediata por alguien y algunos estudios sugieren que Alya no iba tan desencaminada.

De la teoría de Alya en En tierra lejana a la ciencia: ¿de verdad bastan 5 segundos para enamorarse?

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"Dicen que el amor a primera vista se produce en los primeros cinco segundos con esa persona". Con esta frase tan misteriosa, Alya dejaba completamente descolocada a Nare en En tierra lejana durante una conversación sobre lo que siente por Cihan.

La doctora prefirió refugiarse en esta curiosa teoría antes que confesar la innegable atracción que tiene por su marido. Pero... ¿qué hay de cierto en sus palabras? ¿Se trata de una simple fantasía romántica o tiene alguna base científica?

Los expertos explican que las personas construyen a lo largo de su vida una especie de "mapa del amor" inconsciente. Una combinación de rasgos físicos, comportamientos, experiencias y características personales que nuestro cerebro identifica como atractivas.

Durante ese proceso se liberan sustancias como la dopamina, la oxitocina y la adrenalina, responsables de algunas de las sensaciones más habituales del enamoramiento: la aceleración del pulso, el nerviosismo, la euforia o la sensación de no poder dejar de pensar en la otra persona. Puedes leer más sobre este estudio científico aquí.

Cihan pierde la paciencia y obliga a Alya a meterse en su cama

¿Es amor o solo atracción?

Eso sí, los psicólogos hacen una importante distinción. Lo que ocurre en esos primeros segundos no suele considerarse amor, sino una fuerte atracción.

Sin embargo, tal y como dejaba caer Alya, esa primera conexión sí tiene una explicación biológica. Y aunque el amor verdadero necesite mucho más tiempo para construirse, la ciencia sugiere que bastan unos pocos segundos para que alguien despierte algo especial dentro de nosotros.

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