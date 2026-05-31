Cihan frena la ruptura y deja una inesperada declaración a Alya

Alya recibe una respuesta inesperada cuando Cihan rechaza seguir adelante con el divorcio que ambos tenían previsto. La decisión sorprende a su entorno y modifica por completo el escenario que parecía haberse consolidado entre los dos protagonistas.

En los próximos episodios de En tierra lejana, Cihan deja clara su postura al afirmar: "La respeto muchísimo y la quiero". Sus palabras abren un nuevo capítulo en una relación marcada por los conflictos y los sentimientos contradictorios.

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