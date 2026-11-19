Sinem Ünsal se ha ganado el cariño del público gracias a su interpretación de Alya en En tierra lejana. La actriz conoce muy bien a su personaje y comprende muchas de las decisiones que ha tomado, incluso cuando las circunstancias no se lo han puesto nada fácil.

En una entrevista con Elle Extra, recogida por Kanal D, la intérprete ha explicado que entiende la personalidad de Alya y todo lo que ha vivido desde su infancia. Sin embargo, ha reconocido que ella probablemente actuaría de otra manera si se encontrara en su situación.

"Si me enfrentara a lo que ella ha vivido, probablemente sería menos romántica", ha confesado. Sinem también ha hablado del cariño que recibe su personaje y de la ilusión que le hace saber que algunas familias están eligiendo el nombre de Alya para sus bebés en Turquía.