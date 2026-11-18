Gabriel dará un importante paso en su plan de vengarse de su familia, Damián podría tener algún problema de salud y Mabel tendrá dudas de si Josema también siente algo por ella.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Gabriel estará acorralado: le contará a Beatriz que su tío ha conseguido la manera de echarle de su fábrica, pero que no va a rendirse. Tiene un plan para vergarse de su familia y frenar los planes de su tío Damián: secuestrar a Julia y a Juanito.

Miguel seguirá dudando si quiere o no formar una familia con Claudia.

Por otro lado, Manuela y Eduardo decidirán mantener su relación en secreto en la fábrica, pero ella terminará confesándoselo a su sobrina

Damián sufrirá un tropiezo que preocupará a Eduardo, aunque el patriarca restará importancia a lo ocurrido. ¿Estará bien o tendrá algo más grave?

Mabel compartirá con Valentina sus dudas sobre Josema. Ella está dispuesta a lanzarse con esa relación, pero no sabe si él siente lo mismo por ella.

Y Fina seguirá sin localizar a Bianca para arerglar las coas con ella, pero no sabrá nada de ella.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.