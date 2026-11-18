Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, desesperada al descubrir que Gabriel se ha llevado a sus hijos
El abogado está dispuesto a todo con tal de vengarse de los De la Reina y frenar el plan de Damián.
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Gabriel dará un importante paso en su plan de vengarse de su familia, Damián podría tener algún problema de salud y Mabel tendrá dudas de si Josema también siente algo por ella.
Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Gabriel estará acorralado: le contará a Beatriz que su tío ha conseguido la manera de echarle de su fábrica, pero que no va a rendirse. Tiene un plan para vergarse de su familia y frenar los planes de su tío Damián: secuestrar a Julia y a Juanito.
Miguel seguirá dudando si quiere o no formar una familia con Claudia.
Por otro lado, Manuela y Eduardo decidirán mantener su relación en secreto en la fábrica, pero ella terminará confesándoselo a su sobrina
Damián sufrirá un tropiezo que preocupará a Eduardo, aunque el patriarca restará importancia a lo ocurrido. ¿Estará bien o tendrá algo más grave?
Mabel compartirá con Valentina sus dudas sobre Josema. Ella está dispuesta a lanzarse con esa relación, pero no sabe si él siente lo mismo por ella.
Y Fina seguirá sin localizar a Bianca para arerglar las coas con ella, pero no sabrá nada de ella.
¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
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