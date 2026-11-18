En el capítulo de hoy de Sueños de libertad los secretos mejor guardados han salido a la luz, algunos solos y otros con ayuda de Félix.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Félix Cifuentes aún conserva la carta de pago de Gabriel. Le ha ofrecido a los De la Reina contar toda la verdad a Hugo, pero Damián ha preferido regocijarse en su ventaja. Ha ido personalmente a amenazar a su sobrino: o presenta su dimisión o serán ellos los que muevan ficha.

Tasio no ha aguantado más. Después de que haya escuchado a su padre asegurando que recuperarán la empresa gracias a su hermano Andrés, ha explotado. ¡La rabia ha podido con él! Le ha confesado a su padre que fue él quien acabó con la vida de Antonio Brossard y evitó la deslocalización en Tánger.

Begoña ha tenido que excusarse un momento de las pruebas con la costurera. Ya fuera, se le ha escapado una lágrima al ver a Valentina con su vestido de novia. No ha podido evitar acordarse de su pasado con Andrés. ¿Esa podría ser ella?

Bianca no ha llevado nada bien el éxito de las fotografías de Fina y se ha esforzado por hacérselo ver. Marta, en cambio, le ha felicitado mostrándose orgullosa de ella.

Claudia ha asegurado a Miguel que le gustaría tener un hijo juntos, no le importa su genética, ¡le querrán igual!

Eduardo, arrepentido, se ha sincerado con Manuela. Le ha echado de menos desde que se alejó y ha pedido una nueva oportunidad a la tía de Claudia. ¡Han sellado su amor con un beso!

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